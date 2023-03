Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. « Le rajeunissement ? Oui… mais en Allemagne ! »

« Le nouveau sélectionneur était très attendu pour l’annonce de sa première sélection. Il a posé des choix clairs, notamment en termes de rajeunissement des effectifs. Avec une rencontre de qualification pour le prochain Euro et un match amical, l’option sera à la continuité en Suède, et à la découverte en Allemagne. C’est du moins mon sentiment. Un Roméo Lavia, par exemple, symbolise la nouvelle impulsion qu’entend donner Domenico Tedesco. Voilà qui est fort bien mais le grand public ne devrait le découvrir sans doute que mardi prochain à Cologne. Débuter une phase éliminatoire avec un axe d’entrejeu composé d’Onana et de Lavia me paraît hautement risqué, si pas suicidaire pour traduire réellement le fond de ma pensée.