La Région bruxelloise lance le Guichet des occupations temporaires grâce à citydev.brussels et perspective.brussels

Occuper un site ou un bâtiment de manière temporaire avant une reconversion définitive est une logique qui se développe de plus en plus en Région bruxelloise. C’est une manière pour des porteurs de projets de tous horizons de tester leurs activités, pour les propriétaires de site de lutter contre la vacance immobilière et le squat de bâtiments vides et c’est également un levier d’activation pour la revitalisation de quartiers entiers. Conscient de cet enjeu, le Gouvernement bruxellois a décidé en juillet 2021 de mettre en place un Guichet des occupations temporaires. Ce guichet est un point de contact pour accompagner tous les acteurs et répondre aux questions qui se posent. « Nombreuses sont les occupations temporaires culturelles, sociales, artisanales, éducatives ou humanitaires parfois, qui ont déjà vu le jour avec succès, déployant des potentiels pour le plus grand plaisir des Bruxellois », souligne Rudi Vervoort, ministre-président de la Région bruxelloise ! « Avec la naissance du Guichet des occupations temporaires, c’est l’occasion unique de faciliter, de structurer et d’accélérer cette utilisation clé dans la Région solidaire et active que je défends. »

Le site web du Guichet ( www.temporary.brussels ) s’adresse en particulier aux porteurs de projets, ainsi qu’aux propriétaires d’un bâtiment ou site et à la recherche d’un occupant.

Véritable mine d’informations, il se veut accessible à toute personne désireuse d’en savoir plus sur les occupations temporaires. On y retrouve entre autres : les dernières actualités ; une feuille de route pour lancer un projet ; 186 questions et réponses pratiques ; une bibliothèque (pour répondre à des questions juridiques, financières, administratives ou autres).

Deux expertises réunies Grâce à ses connaissances des besoins bruxellois en matière d’immobilier et de foncier et à son expertise en matière de développement de grands projets immobiliers publics, citydev.brussels agit comme facilitateur d’occupations temporaires depuis de nombreuses années déjà. Son équipe dédiée a été fortement renforcée ces deux dernières années. Elle est en charge du volet opérationnel du guichet. Cette équipe accompagne les porteurs de projets et les propriétaires, tant publics que privés, en leur proposant des lieux pour développer leurs activités. L’équipe diffuse des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de permettre aux lieux existants de se faire connaître au sein d’un réseau plus large que celui seul réservé aux initiés de l’occupation temporaire et permettre ainsi à toute personne intéressée (amateur, professionnel ou novice) de remettre candidature pour l’occupation/gestion temporaire du bien présenté dans l’AMI.