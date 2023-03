Affaire Mithra: Luciano D’Onofrio définitivement hors de cause, le procureur du Roi ne fait pas appel

Le parquet de Liège et le parquet général ont, en concertation, décidé de ne pas faire appel de l’ordonnance de la chambre du conseil de Liège. Les poursuites sont donc abandonnées à l’encontre de l’homme d’affaires liégeois.

Le 14 mars dernier, la chambre du conseil avait décidé de renvoyer François Fornieri, l’ex-CEO de Mithra, et Samuel Di Giovanni, le fondateur de la société Protection Unit, devant le tribunal correctionnel de Liège dans le cadre d’un délit d’initié lors d’achats d’actions de la société pharmaceutique liégeoise, Mithra.

Lors de l’instruction de ce dossier, Luciano D’Onofrio n’avait, au contraire de Fornieri et de Di Giovanni, pas été inculpé par le juge Frédéric Frenay. Après avoir été entendu par les enquêteurs de la section économique et financière de la police judiciaire fédérale d Liège, Luciano D’Onofrio avait purement et simplement été relâché.

Rien à perdre

Le parquet avait deux semaines devant lui pour réfléchir à un éventuel appel. Il faut dire que, dans ce dossier, il n’avait pas grand-chose à perdre – si ce n’est son temps – en faisant appel puisqu’il était déjà acquis que François Fornieri et Samuel Di Giovanni étaient, quant à eux, renvoyés en correctionnelle. Mais les motivations du non-lieu reprises dans l’ordonnance de la chambre du conseil étaient telles que le parquet et le parquet général n’ont pas jugé bon de faire appel.