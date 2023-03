Les négociateurs du Parlement européen et des États membres trouvent un pré-accord européen pour des carburants plus propres dans le secteur maritime: «Nous envoyons un signal clair à toutes les chaînes de valeur du secteur»

Ce pré-accord, qui devra encore être approuvé par le Parlement et le Conseil (États membres), prévoit que les émissions des grands navires soient réduites de 2 % à partir de 2025, de 14,5 % dès 2035 et de 80 % à partir de 2050.

« Avec cette vision à long terme, nous envoyons un signal clair à toutes les chaînes de valeur du secteur, des armateurs et opérateurs aux producteurs de carburants et aux constructeurs sur les chantiers navals : ils se doivent d’investir dans les carburants durables et la technologique zéro émission », a souligné la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, dans un communiqué.