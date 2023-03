Le family Day revient le 15 avril sur la place Keym à Watermael-Boitsfort

Le samedi 15 avril, le traditionnel Family Day prendra place sur la place Keym de 12h à 23h30. Des concerts, ateliers graffitis et parties de pétanques se tiendront sur la place et au sein des commerces participants. D’autres surprises sont également prévues au programme.

Cet événement est organisé par le Service Vie économique / Events de la Commune de Watermael-Boitsfort en collaboration avec le Syndicat d’Initiative, Keym Bouge, l’association des commerçants et les nombreux acteurs locaux. « La place Keym va entrer en rénovation cette année et il nous tient à cœur de soutenir les commerçants de la place avec des animations et concerts. C’est un événement dédié aux familles, gratuit et ouvert à tous », indique l’échevine en charge de la Vie économique de Watermael-Boitsfort, Hang Nguyen (MR-GM).