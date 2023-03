Mosimann, Typh Barrow, Lubiana…: plusieurs artistes se lancent un défi avec NRJ pour le Cover Day

Cette année pour le Cover Day, NRJ a rassemblé plusieurs artistes qui interpréteront des chansons populaires sous un nouvel angle. L’année dernière, Pierre De Maere, Charles, Jérémie Makieze, Delta, Slimane ou encore Amir s’étaient prêtés au jeu.

Ce 5 avril, Mosimann, Cecilia Krull et Typh Barrow, mais aussi de plus jeunes artistes comme Berre, Aime Simone, Lubiana et Saskia ont répondu présent.