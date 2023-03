«J’ai un compte en suspens avec lui»: les retrouvailles entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic s’annoncent explosives ce vendredi… (vidéo)

Il faut remonter au 26 janvier 2021 pour tout comprendre, date à laquelle se tenait le derby milanais. Un derby électrique qui a offert une scène qui a fait le tour du monde : un tête contre tête entre le Belge et le Suédois à deux doigts de tourner en bagarre. Le meilleur artificier de l’histoire de notre sélection avait ensuite complètement vrillé, en tentant d’en venir aux mains avec son rival. Qui n’avait pas hésité à lui lancer quelques paroles assez limites, juste dans le but de le faire disjoncter. « Appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde (sic), petit âne (re-sic) », avait « gentiment » susurré l’attaquant des Rossoneri.

Ce vendredi, pour la première de Domenico Tedesco à la tête de notre équipe nationale, les Diables rouges se rendent en Suède dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro. L’occasion de grandes retrouvailles entre deux joueurs : Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Des retrouvailles qui ne seront toutefois pas fêtées, quand on connaît le passif entre les deux buteurs…

Dans une interview au Corriere della Serra accordée en fin d’année 2021, le Suédois était revenu avec plus de détails sur cette altercation. « Il m’avait attaqué sur le plan personnel. Il est convaincu d’être un fuoriclasse, il a un grand ego et il est très fort. Je l’ai attaqué sur son point faible : les rites de sa mère. Il a perdu la tête. Mais j’ai un doute… On a perdu ce derby, je me suis blessé ensuite et plein de choses bizarres sont arrivées. Tu vas voir que Lukaku m’a vraiment jeté un sort. J’ai demandé à des amis croyants de prier pour moi. J’ai un compte en suspens avec lui. »