Un vote de confiance au parlement chamboule le premier jour de la visite du couple royal à Pretoria

La délégation belge a atterri mercredi soir à Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du Sud. La cérémonie de bienvenue en compagnie du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, et de la ministre du Développement social, Lindiwe Zulu, n’a eu lieu que jeudi à 11h00 locales (10 heures HB), une heure plus tard que prévu. Les festivités ont été cadencées par l’inspection des troupes tandis que la Brabançonne et quelques coups de canon résonnaient en arrière-plan.

En raison du vote, qui se tenait au siège du parlement au Cap, certains ministres belges n’ont pas réussi à rentrer à temps à Pretoria. La cérémonie à l’Union Building, à savoir le siège du gouvernement sud-africain situé au point culminant de Pretoria, a dès lors commencé avec une heure de retard. Les déclarations des deux chefs d’État ont disparu de l’ordre du jour. Ils auraient dû s’adresser brièvement à la presse, à l’issue d’un entretien personnel entre le couple royal et M. Ramaphosa. Notre souverain aurait probablement évoqué ses rencontres avec Nelson Mandela, lui qui voue une grande admiration pour le premier président noir de l’Afrique du Sud et leader de la lutte contre l’apartheid.

Ce dernier et le roi Philippe se sont par contre exprimés lors d’une rencontre en présence des ministres belges et de membres de l’exécutif sud-africain. Le premier a fait allusion à l’entretien qu’ils avaient eu en 2018 à Bruxelles et au fait que le Roi avait mentionné Nelson Mandela dans son discours de Noël en 2013. M. Ramaphosa a également vanté les efforts de la Belgique afin de faire livrer des vaccins contre le coronavirus également à des pays qui n’en disposaient pas dans un premier temps. Il a exprimé son souhait d’approfondir les relations économiques avec la Belgique. Sans en faire explicitement mention, il a renvoyé au passé colonial de son pays en indiquant que les deux pays avaient connu une histoire similaire.

Philippe, de son côté, a indiqué que la Belgique considérait l’Afrique du Sud comme un partenaire important et que les deux pays pourraient intensifier leur coopération autour du changement climatique, de la transition énergétique et de l’économie en général. Il a souligné le poids de la délégation d’entreprises qui ont fait le déplacement avec le couple royal.

Le Roi a également rendu hommage à Nelson Mandela, décédé en 2013. Il a raconté qu’il avait été particulièrement ému lorsqu’il avait assisté en 1994, alors prince, à l’investiture de M. Mandela à la présidence.

Côté belge, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, les ministres-présidents wallons et bruxellois, Elio Di Rupo et Rudi Vervoort, et le ministre flamand des Finances, Matthias Diependaele, ont assisté à cette rencontre. Plusieurs ministres sud-africains étaient également de la partie, dont la ministre des Affaires étrangères, Naledi Pandor.