«Potagers, si on semait!»: un jardin pour se nourrir

Un petit bout de terre, tout le monde en veut un ! C’est qu’avec la crise sanitaire, les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin en ont transformé une belle partie en potager.

Faire pousser ses propres légumes et herbes aromatiques a plusieurs avantages : c’est une activité relaxante et, surtout, qui nous apporte de quoi nous nourrir en dépensant un minimum, tout en étant certains de la qualité de nos produits cultivés. Un loisir qui prend une nouvelle dimension au point qu’aujourd’hui, les jardins potagers sont partout, même dans les endroits les plus improbables, comme les toits des immeubles, et s’adaptent à nos nouveaux modes de consommation : on parle aussi de jardins partagés, de jardin nourricier clés en main et livré en kit, etc.