«Hot Ones»: François Civil et Pio Marmai en (grosse) difficulté face à la nouvelle sauce de l’émission! (vidéo)

Ce mardi 22 mars est sorti le premier épisode de la nouvelle saison de « Hot Ones », la web-série présentée par Kyan Kojandi. Cette nouvelle saison est marquée par l’arrivée d’une nouvelle sauce encore plus forte que toutes les autres.

Le tout premier épisode de la saison 2 de « Hot Ones » a été publié dans la soirée du 22 mars sur Youtube. Le concept est simple : ingurgiter des sauces pimentées de plus en plus fortes et répondre à une question par sauce. Le piment étant censé agir comme sérum de vérité sur notre organisme.

L’émission du Studio Bagel présentée par Kyan Khojandi avait pour invités François Civil et Pio Marmai pour la présentation de leur dernier film « Les trois mousquetaires : D’Artagnan ». C’est la première fois que l’émission accueille deux invités en même temps.