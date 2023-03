Un jeune dealer privé de liberté à Liège: les enquêteurs découvrent près d’un kilo d’héroïne à son domicile

Mercredi, entre 14 et 15 heures, la police de Liège a intercepté un individu rue Mongomery à Grivegnée sur le territoire de la ville de Liège. L’homme venait de commettre plusieurs faits de coups et blessures. En effet, selon le parquet de Liège, l’homme venait de frapper plusieurs personnes à la suite d’un deal qui s’était mal déroulé.

Il reconnaît les faits

Le suspect, un Liégeois qui est né en 2000 a été privé de liberté et déféré jeudi au parquet de Liège. Lors de son audition, le jeune homme a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a expliqué qu’il vendait effectivement de la drogue. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.