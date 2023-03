L’exposition au plomb autour du site d’Umicore Hoboken concerne un périmètre plus large que prévu

Face à l’inquiétude grandissante des riverains de l’usine de revalorisation de métaux, l’Institut provincial pour l’Hygiène a organisé une plus large enquête l’an dernier. Parmi les 604 bambins invités à participer, 291 (48,2 %) ont pris part à l’enquête sanitaire.

Des prises de sang sont effectuées chez les enfants de 1 à 12 ans habitant à proximité du site de Hoboken depuis 1978. Les niveaux excessifs de plomb dans le sang ont connu une tendance à la baisse au fil des années, mais des expositions plus élevées ont été temporairement détectées à nouveau il y a quelques années.

Il a été constaté que les niveaux de plomb dans le sang diminuaient à mesure que la distance entre l’usine et les habitations augmentait. La problématique concerne toutefois un plus large périmètre que ne le soupçonnaient les autorités.

Les niveaux moyens de plomb mesurés diffèrent de manière significative, oscillant entre 2,36 et 1,74 milligrammes par décilitre.

D’autres facteurs tels que la localisation de l’école et l’existence de travaux de construction dans les environs entraînent également un plus haut taux de plomb dans le sang, révèle l’enquête.

Face aux résultats, les autorités locales ont décidé d’élargir le périmètre dans lequel des tests sanguins seront effectués. Au niveau individuel, les enfants présentant des valeurs élevées seront suivis personnellement et des mesures contre l’exposition au plomb seront examinées avec les écoles.

L’entreprise Umicore a réagi à ces résultats, se disant satisfaite de constater que la concentration moyenne de plomb dans le sang est d’autant plus faible que les enfants habitent loin du site. « L’étude nous conforte dans l’idée qu’il est essentiel d’augmenter la distance entre l’industrie et le noyau résidentiel, en considérant la ’zone verte’ comme une mesure structurelle permettant d’abaisser encore la concentration de plomb dans le sang », souligne le directeur du site, Johan Ramharter. La « zone verte » est un bois de cinq hectares crée entre le site industriel et les habitations voisines pour faire office de zone tampon.

Umicore précise également qu’elle consacre depuis longtemps 25 millions d’euros par an à des mesures visant à réduire davantage les émissions provenant de ses processus de production.