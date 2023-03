Le chat forestier est de retour en forêt de Compiègne

Il ressemble à s’y méprendre à votre chat domestique, mais n’espérez pas le caresser. Le gros matou est tigré et sauvage. Il a deux lignes noires le long de son dos et une queue cerclée de noir... Pas de doute, il s’agit du chat forestier (Felis sylvestris). Cette espèce particulièrement rare a été vue en forêt domaniale de Compiègne, précisément dans la réserve biologique des Grands monts.

Des pièges photographiques ont été utilisés

Une belle découverte pour Lucas Baliteau, chargé de missions écologie au CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) de l’Oise. « Cela fait plusieurs mois que nous étions sur ses traces, se rappelle-t-il. Nous avons pris la décision de mettre en place des pièges photographiques sur la zone ou il y avait laissé des indices ». Parmi ces indices : des déjections, poils ou terriers. Ces pièges photos ont été placés sur des troncs d’arbres. Ils fonctionnent avec des batteries capables de durer six mois et qui prennent des photos par détection de présence, de jour comme de nuit. Chaque semaine, Lucas Baliteau récupère la carte SD et trie les photos : « Sur les clichés, le chat a été pris en photo de nuit. Généralement, il se tient très à l’écart des activités humaines. »