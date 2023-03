Hansi Flick sur les traces de ses prédécesseurs: les entraîneurs allemands à travers l’histoire du football

En tant qu’entraîneur, sa carrière est évidemment marquée par ce succès à la tête de l’équipe d’Allemagne en 1990. En finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine de Diego Maradona, les joueurs de Franz Beckenbauer s’imposent sur le score de 1-0 via un but de l’arrière gauche Andreas Brehme. L’ancien sélectionneur allemand réalisera donc l’exploit de remporter la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Ils ne sont que trois à avoir réalisé cet exploit dans l’histoire du football. Ce cercle très fermé se compose évidemment de Franz Beckenbauer, Mario Zagallo (vainqueur avec le Brésil) et de Didier Deschamps, qui l’a remporté en 1998 en tant que joueur, et en 2018 comme sélectionneur des Bleus.

2. Jürgen Klopp ne marchera plus jamais seul

Jürgen Klopp a entamé sa carrière d’entraîneur dans le club de Mayence où il passera 7 années. Le 1er juillet 2008, l’actuel technicien des Reds rejoindra le prestigieux club du Borussia Dortmund. Il remportera notamment deux Bundesliga avec le BVB lors des saisons 2010-2011 et 2011-2012. Jürgen Klopp ajoutera aussi une Coupe d’Allemagne et deux Supercoupe à son palmarès, avant de voir le Bayern Munich dominer la Bundesliga durant de nombreuses années.

En octobre 2015, l’ancien entraîneur de Mayence rejoint le prestigieux club de Liverpool avec l’ambition de redorer le blason des Reds. Dès sa première saison, le technicien allemand atteint la finale de l’Europa League. Face à Séville, les Reds commencent parfaitement la rencontre en menant sur le score de 1-0 à la mi-temps grâce à un but de Daniel Sturridge. Mais un but de Gameiro et un doublé de Coke viendront empêcher Jürgen Klopp de soulever sa première coupe d’Europe en tant qu’entraîneur.

Emre Can - Belga

Mais l’ancien entraîneur du BVB parviendra tout de même à remporter un trophée européen à la tête de Liverpool. Le 1er juin 2019, Liverpool soulèvera la 6ème Ligue des champions de son histoire face aux Spurs de Tottenham. Divock Origi, buteur ce soir-là, sera un artisan majeur de la victoire finale des Reds dans cette édition de la Coupe aux grandes oreilles. Deux mois plus tard, Liverpool remportera la Supercoupe d’Europe face à Chelsea au terme de la séance de tirs aux buts. Deuxième trophée en quelques mois pour Jürgen Klopp à la tête du club anglais…

Jurgen Klopp vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool - Belga

De plus, Jürgen Klopp remportera aussi la Premier League en 2020, ainsi que la FA Cup et la Carabao Cup l’an dernier. La Premier League de 2019-2020 sera une véritable libération pour tout le club, qui courait après un titre de champion d’Angleterre depuis la saison 1989-1990.

Cette saison, les Reds peinent à retrouver les sommets. Après une victoire en Supercoupe d’Angleterre contre Manchester City en début de saison, Liverpool est actuellement 6ème de Premier League et déjà éliminé de la Ligue des champions...

3. Joachim Löw, 15 ans à la tête de la Mannschaft

L’Euro 2008 est le premier grand tournoi international pour Joachim Löw à la tête de la sélection allemande. Après 6 points sur 9 possibles en phase de groupes, les Allemands éliminent le Portugal et la Turquie afin de se hisser en finale du championnat d’Europe 2008. Contre l’Espagne de Luis Aragonés, l’Allemagne s’inclinera sur le score de 0-1. Fernando Torres condamnera les coéquipiers de Miroslav Klose et entamera le début du règne de la Roja jusqu’à l’Euro 2012.

Lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, l’Allemagne terminera à la troisième place après une victoire contre l’Uruguay de Diego Forlán. En demi-finale, les Allemands échoueront une nouvelle fois contre la Furia Roja. Cette fois-ci, c’est Carles Puyol qui marquera le but décisif à la 73ème minute de jeu.

Belga

Lors des championnats d’Europe de 2012 et 2016, l’équipe d’Allemagne sortira lors de chaque édition en demi-finale (contre l’Italie en 2012, contre la France en 2016). Joachim Löw ne gagnera donc jamais d’Euro à la tête de la Mannschaft…

Mais c’était sans compter sur la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où l’Allemagne remportera 6 matchs sur 7. Le Ghana sera la seule sélection à ne pas concéder la défaite contre les coéquipiers de Manuel Neuer, lors de la seconde rencontre de la phase de groupes. Après un parcours sans faute, avec notamment ce mythique match contre le Brésil en demi-finale (victoire 1-7 des hommes de Joachim Löw), l’Allemagne affrontera l’Argentine en finale. Mario Götze offrira à l’Allemagne la quatrième Coupe du Monde de son histoire. Joachim Löw succède donc à Franz Beckenbauer en devenant le dernier sélectionneur allemand à remporter une Coupe du Monde. Son adjoint lors de cette compétition n’était autre qu’Hansi Flick, actuel sélectionneur de la Mannschaft.

L’Allemagne championne du monde en 2014 - Photonews

4. Qui est Hansi Flick ?

En fonction depuis le 1er août 2021 à la tête de la Mannschaft, Hansi Flick a déjà essuyé un premier revers à la tête de la sélection allemande. En effet, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar sonne comme un échec pour les coéquipiers de Joshua Kimmich, qui espéraient faire mieux que lors de la dernière édition en Russie. Ancien entraîneur du Bayern de Munich, Hansi Flick a notamment remporté la Ligue des champions lors de la saison 2019-2020 contre le PSG de Kylian Mbappé en finale.