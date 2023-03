Un champion en pleine hésitation: pourquoi l’Allemagne n’y arrive plus

But de Griezmann face à l’Allemagne à l’Euro 2016 - Photonews

2. Coupe du Monde 2018 : premier échec

Championne du Monde en titre, l’Allemagne arrive en Russie avec la nette ambition de défendre son titre de 2014. Engagés dans le groupe F avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, les Allemands partent a priori favoris pour terminer à la première place de ce groupe.

Après un premier match pourtant nettement dominé contre le Mexique de Guillermo Ochoa, ce sont finalement les coéquipiers de Carlos Vela qui finiront par s’imposer dans ce match. Hirving Lozano trouvera en effet le chemin des filets à la 35e minute de jeu et condamnera l’Allemagne à immédiatement réagir dès le prochain match contre la Suède.

Dans l’obligation de l’emporter pour continuer leur parcours en Russie, les coéquipiers de Marco Reus assurent l’essentiel en s’imposant 2-1 contre l’équipe de Suède lors de la deuxième rencontre du groupe F. Toni Kroos sauvera la Mannschaft avec un but sur coup franc à la 95e minute de jeu. On pense alors que le plus difficile vient d’être réalisé, et qu’il faudra assurer contre la Corée du Sud lors du dernier match de la phase de groupe…

Mais c’était sans compter sur une vaillante équipe de Corée du Sud, qui marquera deux fois dans le temps additionnel de la seconde période pour venir s’imposer 0-2. Heung-Min Son viendra définitivement enterrer les espoirs de qualification de l’équipe d’Allemagne avec un but à la 96e minute de jeu. Avec 3 points pris en 3 matchs, l’Allemagne ne passera pas le stade de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2018…

3. Des résultats en dessous des standards habituels

Que ce soit lors de l’Euro 2020/2021 ou lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Mannschaft ne réalisera aucun parcours à la hauteur des attentes des observateurs. Présents dans un groupe composé de la France, du Portugal et de la Hongrie, les coéquipiers de Joshua Kimmich n’héritaient pas du groupe le plus clément de ce championnat d’Europe.

Avec une défaite contre la France (1-0), une victoire 4-2 contre le Portugal et un nul contre la Hongrie, l’Allemagne parviendra tout de même à se hisser en 1/8 de finale du championnat d’Europe. À Wembley, ils s’inclineront sur le score de 2-0 contre les Three Lions et verront leur parcours s’arrêter à ce stade de la compétition.

Au Qatar, l’Allemagne sortira au premier tour de la compétition, comme en 2018 en Russie. La défaite lors du premier match contre le Japon sur le score de 1-2 mettra en péril l’avenir des hommes d’Hansi Flick dans cette compétition. Après un match nul 1-1 contre l’Espagne, avec notamment un excellent Jamal Musiala, l’Allemagne remportera tout de même son dernier match de la compétition contre le Costa Rica… ce qui n’empêchera pas une nouvelle désillusion pour l’équipe d’Allemagne.

4. L’Euro 2024 comme réel objectif ?

En tant que pays organisateur de l’Euro 2024, l’Allemagne ne devra en effet pas passer par une phase de qualification pour accéder à ce championnat d’Europe. Leur préparation commence donc ce samedi contre le Pérou, avant de jouer contre la Belgique de Domenico Tedesco.

Pour sa sélection, Hansi Flick a décidé de reprendre quelques nouveaux visages pour les deux rencontres amicales prévues fin mars. En effet, des joueurs comme Antonio Rüdiger, Leroy Sané ou Thomas Müller ne font pas partie de la liste des convoqués. À l’inverse, Kevin Schade, Josha Vagnoman, Marius Wolf, Felix Nmecha et Mërgim Berisha ont été appelés pour la première fois en équipe nationale d’Allemagne. On peut donc déjà se demander à quoi ressemblera la sélection d’Hansi Flick en 2024…