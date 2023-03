La fin des moteurs thermiques s’invite au sommet des 27: «On s’est donné une direction très claire, vers leur élimination progressive»

Le coup de pied dans la fourmilière, venu de Berlin, agite les institutions et les journalistes. « Partons du principe que ce sera résolu dans les prochains jours », a réagi à son arrivée le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui se dit « confiant ». Le ministre allemand des Transports Volker Wissing a quant à lui répété auprès de médias allemands son opposition à des « interdictions de technologies », qui « n’ont jamais fait avancer notre pays ».

« On s’est donné une direction très claire vers l’élimination progressive des moteurs thermiques, on a pris la direction d’une électrification rapide et on peut vraiment mener dans ce domaine », a indiqué de son côté le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui fait aussi référence à la confiance affichée par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres quant à la capacité de « leadership » de l’UE contre le changement climatique. « Pour l’industrie allemande, il s’agit d’un nombre limité de véhicules. On ne va quand même pas changer notre stratégie pour ça (…) Si j’ai l’occasion de m’en entretenir avec (le chancelier allemand) Olaf Scholz, je lui dirai qu’on ne peut pas commencer à hésiter », a ajouté le libéral.