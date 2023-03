Les nouveaux garde-corps du pont d’Al Cute à Verviers ont été installés

Ils sont tous beaux, ils sont tous là et ils sentent bon la peinture fraîche. Qui ça ? Les nouveaux garde-corps du pont d’Al Cute. Touchés par les inondations les originaux avaient été emportés par les flots. La ville les a remplacés à l’identique car ils étaient classés. Le pont qui donne sur la rue Renier est l’un des plus vieux de l’ancienne cité lainière. L’entrepreneur vient de les poser et une chose est claire, ils embellissent le pont.

Lire aussi Verviers veut remplacer la statue du Marabout par une nouvelle identique

« Concernant le chantier en lui-même, on voit le bout du tunnel », assure Maxime Degey, l’échevin des Travaux. « Renseignements pris auprès de l’entrepreneur ce jour (NDLR : ce jeudi), il reste à faire le rejointoyage entre les pavés qui débutera fin de la semaine prochaine. Il faudra ensuite observer une bonne semaine de séchage puis terminer quelques petits travaux par-ci par-là mais il nous annonce une réouverture du pont pour la fin avril au plus tard. »