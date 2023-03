«Les éblouis»: dans les griffes d’une secte catho

Cette ado que vous verrez materner ses frères et sœur a dans le regard une puissance qui crève l’écran. Pour ce premier rôle, Céleste Brunnquell a obtenu un prix d’interprétation et ceux qui ont vu la série « En thérapie » l’auront reconnue. Ce rôle est plus qu’une interprétation, il a été la voie de la libération pour la réalisatrice Sarah Suco.

Ce film est inspiré de son histoire personnelle ; elle a été cette ado embrigadée par ses parents dans une vie communautaire, guidée par « un berger » catholique s’inspirant du Renouveau charismatique.