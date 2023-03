La grève continue au Delhaize d’Amay jusque mardi au moins: «On n’a plus rien à perdre»

Si l’espoir est de mise à chaque conseil d’entreprise, la déception se fait de plus en plus sentir, de même que la désillusion. Le mouvement de grogne se poursuit, jusque mardi au moins.

« On attend la prochaine réunion pour voir quoi faire. Si même on décidait, mardi, de rouvrir le magasin, ça ne se ferait pas avant jeudi, car les rayons sont vides », prévient Laurent Collard (51), employé chez Delhaize depuis 30 ans.

La motivation est toujours présente. « On ne va rien lâcher, plus que jamais. On n’a plus rien à perdre, tout à gagner », affirme-t-il.