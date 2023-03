Le bilan de l’épidémie du virus de Marburg augmente: 20 morts, «cette expansion laisse supposer une transmission plus large»

Cette expansion « laisse supposer une transmission plus large du virus » et nécessite d’« intensifier les efforts de riposte afin (…) d’éviter une épidémie à grande échelle et des pertes en vies humaines », prévient l’OMS dans un communiqué.

« Entre le 11 et le 20 mars, huit cas ont été confirmés dont six sont décédés », indique le gouvernement équatoguinéen sur son site internet, sans établir de bilan total depuis le début de l’épidémie. Le dernier bilan officiel évoquait 11 morts le 28 février.

« À ce jour, on dénombre 20 cas probables et 20 décès », annonce l’OMS, précisant que les nouveaux cas sont signalés dans les provinces de Kié-Ntem, de Litoral et de Centro Sur, qui ont toutes des frontières internationales avec le Cameroun et le Gabon ».