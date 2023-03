Pauline prend soin de vos poilus!

Je propose des soins tels que le bain, la tonte, la coupe ciseaux, le trimming, le débourrage, la coupe des ongles, le soin des oreilles et des yeux. Ceci tout en douceur et en prenant le temps qu’il faut pour chaque poilu !

Par passion tout simplement ! Depuis toute petite, j’ai toujours été attiré par le monde animalier. J’ai essayé des études supérieures avant de me réorienter dans une formation de toiletteuse et je n’ai jamais regretté.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

J’y travaille depuis un peu plus de trois ans. J’y ai presque toujours vécu donc pour moi, c’était une évidence d’y travailler !

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Je me rappelle avec émotion de Kaila, une bouvier bernois de 10 ans, que j’ai toiletté quelques semaines avant son départ. Elle était très bien fournie en poils mais avec un toilettage en douceur et adaptée à son âge, je l’ai soulagé ! De tels moments sont difficiles car même si ce ne sont pas mes chiens, je m’attache à mes clients. Il n’y a pas que le côté de l’esthétique au toilettage mais aussi le bien-être du chien et je sais que Kaila étaient bien mieux dans ses pattes sans ses sous poils ! Je ne remercierai jamais assez leur propriétaire de m’avoir fait confiance jusqu’au bout.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon commerçant ?

Dans mon domaine, il faut absolument être souriante, à l’écoute des clients et patiente avec leurs animaux ! Il faut aussi savoir conseiller les clients en fonction de leur chien.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

J’ai la chance d’avoir une clientèle fidèle et arrangeante avec parfois un changement d’horaire de dernière minute suite à mon premier emploi.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

Lorsque j’ai commencé, une cliente a pris un rendez-vous au téléphone pour un chien de taille moyenne tout en me précisant que c’était juste un croisé sans race particulière ! Le jour du rendez-vous, j’ai été surprise de voir arriver un croisé Saint-Bernard avec son propriétaire. Très gentil mais plutôt costaud ! Nous n’avions juste pas la même définition de la taille.

Avez-vous des projets pour la suite ?

J’espère un jour en faire mon activité principale !

Benoît Dekeyzer