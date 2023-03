Le CERAN lance sa propre application: MyCERAN+

Prisé des dirigeants de hautes sociétés et des politiciens pour progresser en langue, le CERAN, fondé à Spa, aborde un nouveau virage dans son histoire. Il lance l’application My CERAN+. « Les époques ont passé. Les temps ont changé. Mais, une chose est restée constante : notre envie d’aller de l’avant. De coller à notre époque. Sans oublier notre ADN », indique la société dans un communiqué de presse.

En 1975, ils achètent le Château du Haut-Neubois à Spa pour y enseigner le français. Le couple développe sa méthodologie d’apprentissage et constitue la société anonyme CERAN, pour « Centre d’Étude et de Rencontre À Nivezé ». La société ne va pas cesser de croître et va conquérir le monde. Elle enseigne l’arabe, le russe, le portugais, le chinois, le néerlandais, l’anglais, le français langue étrangère, l’allemand, l’italien, l’espagnol et le japonais. Le total s’élève aujourd’hui à 11 langues.