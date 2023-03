Huit nouveaux noms s’ajoutent à l’affiche du festival Esperanzah! à Floreffe, qui est complète

Huit nouveaux noms viennent de s’ajouter à l’affiche de la 21e édition d’Esperanzah !, complétant ainsi la programmation musicale du festival. L’événement se tiendra du 27 au 30 juillet à l’abbaye de Floreffe.

Songø et son afro-pop psychédélique, Kalika et sa pop effrontée, ainsi que Jok’Air et son rap dur imbibé d’amour et de valeurs fortes déferleront sur scène vendredi.