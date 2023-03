À cause d’une histoire de parking, une distribution des Restos du Cœur à la Basilique ne peut avoir lieu!

Mais malheureusement, cette partie de parking en question pose problème… L’administration régionale Bruxelles Environnement, gestionnaire du site, refuse que la distribution se fasse sur le parking C, côté ganshorenois, révèle La Dernière Heure. Elle souhaite la déplacer sur le parking D, à savoir du côté koekelbergeois. L’administration régionale explique que la zone C est située en espace vert et que des événements ne peuvent s’y organiser.

« Plus discret »

Pour les organisateurs, l’idée de déplacer la distribution sur la zone D est impensable : « L’accès C est beaucoup plus discret et facile pour installer un câble. Ce qui n’est pas le cas côté D. On a souvent des enterrements à cette heure le vendredi. On devrait faire passer le fil par l’entrée des paroissiens », explique la directrice de la Basilique à nos confrères.