Tracey se réveille un matin avec une marque sur la cuisse: quatre mois plus tard, elle découvre l’horreur, «je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant» (photo)

Ne voyant pas d’amélioration, Tracey, qui affirme qu’il s’agissait d’une morsure d’araignée, s’est rendue à l’hôpital. On lui a prescrit une cure d’antibiotiques, mais la mère de famille a été horrifiée en remarquant plus tard que la morsure était devenue noire et nécrotique. Tracey a dû recevoir la visite d’une infirmière tous les jours pendant plusieurs semaines.

« Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant », témoigne Tracey dans les colonnes du Mirror. Depuis lors, la mère de famille fait très attention aux invités surprise qui pourraient se rendre dans sa chambre. « Je suis un peu plus méfiante dans ma chambre, j’essaie de visualiser comment elle est passée sous les couvertures et m’a attrapée », explique encore Tracey.

La Britannique appelle à la méfiance : « A toute personne mordue, je dirais que vous devez simplement faire attention à ce genre de chose et le faire vérifier immédiatement afin que cela ne se transforme pas en quelque chose de plus grave ». « Quatre mois plus tard, je suis enfin en voie de guérison. Ce n’est plus qu’une cicatrice maintenant, mais je pense qu’elle restera là pour toujours », conclut la mère de famille.