Terrible drame pour la famille de Liam, deux ans:le petit garçon«en bonne santé et heureux» est allé à la sieste et ne s’est jamais réveillé... (photo)

Liam Mwaita Musvinu, un petit garçon de deux ans « en bonne santé et heureux », avait passé une journée des plus normales avec sa famille avant d’aller faire une sieste, dont il ne s’est jamais réveillé.

Le samedi 4 juin avait commencé comme n’importe quel autre jour pour Liam et sa famille. Le petit garçon a déjeuné avant d’aller se promener avec dans le quartier avec ses parents, Paidamoyo et Joshua Musvinu. Vers 16 heures, la famille est rentrée de sa promenade. Liam toussait légèrement, mais rien d’inquiétant. Ses parents lui ont donné du sirop et vers 16h30, ils ont mis leur fils à la sieste.