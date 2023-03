Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au menu du jour : potage, mijoté de porc à l’italienne et pommes vapeur au céleri. Certains enfants s’interrogent devant leur assiette, d’autres se régalent déjà. En plus de l’école de Ressaix, trois autres écoles communales de l’entité binchoise bénéficient aussi de la gratuité des repas chauds : l’établissement de Leval Centre (niveau maternel, 1er et 2ème primaire), du Château Trigallez (niveau maternel) et de la Fraternité – Cité Jardin (niveau maternel). Au total, 240 élèves peuvent, à partir de maintenant, en bénéficier.

Des repas entièrement payés par la FWB. - David Claes

« On en a souvent rêvé, ça y est, » se félicite le bourgmestre Laurent Devin (PS). Ce projet, porté par la Fédération Wallonie Bruxelles dans des écoles en discrimination positive (dans des quartiers à l’indice socio-économique bas), vise à diminuer le rapport entre les chiffres de la pauvreté, l’alimentation et les risques de santé. « Il y a très clairement des enfants qui ont besoin de manger, il y a une urgence sociale. Il s’agit aussi d’éducation alimentaire, pour découvrir une autre cuisine. »