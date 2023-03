Theon ITA001 : la Porsche 911 rétro-moderne

Les vrais amoureux de la 911 connaissent les sublissimes restomod signés RUF ou Singer. Mais voici qu’un spécialiste moins connu de la discipline présente sa toute dernière création. La Theon ITA001 suit la recette à peu près habituelle, qui consiste à partir d’une génération encore relativement récente de la 911, et d’en moderniser la mécanique d’une part, tout en faisant remonter le look un peu plus loin dans le passé. En l’occurrence, la Theon ressemble à une 911 des Sixties, mais est basée sur une génération 964 (1988-1994), l’avant-dernière à disposer d’un moteur refroidi par air.

Ultra légère

Sous la capot, on retrouve le Flat 6 3.8 litres utilisé à l’époque par la version Carrera RS. Dans sa version la plus puissante, il développait alors 300 ch à 6.500 t/min, et 360 Nm de couple à 5.200 t/min. Après quelques « modifs » apportées par Theon Design, ce moteur (toujours associé à une boîte manuelle 5 rapports) est porté à 400 ch à 7.500 t/min, et 427 Nm à 6.250 t/min. Et ce n’est pas tout ce qui rend la ITA001 plus véloce que son inspiratrice. Car la carrosserie est entièrement en carbone, et la voiture pèse donc à peine 1.152 kg, soit 130 kg de moins que la Carrera RS de 1994. Enfin, l’habitacle profite bien sûr d’un traitement extrêmement raffiné, qui respecte le look des années 60, tout en offrant des équipements modernes, comme un système HiFi Focal, des sièges Recaro actuels et une connexion Bluetooth. Le prix ? Aucune idée. Mais comme on dit dans ces cas-là : « Si vous devez demander, c’est que vous n’avez pas les moyens ».