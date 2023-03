Jonathan fait vivre l’enfer à son ex-compagne depuis des années à Anderlues: 18 mois de prison

Jonathan est toxicomane. À l’époque où il habitait avec sa compagne à Anderlues, il lui réclamait sans cesse de l’argent pour s’acheter de la drogue. Le moindre refus entraînait une pluie d’insultes, de coups et de menaces. Une vie horrible qu’elle a décidé de fuir en le quittant en janvier 2022…

La malheureuse n’a pas trouvé la paix pour autant. Jonathan continue à la harceler, à la menacer et à la poursuivre. Il lui est encore arrivé de la frapper. Elle n’a plus de vie, il met toute son énergie à la surveiller pour l’empêcher de fréquenter d’autres personnes et surtout d’autres hommes. Jonathan ne s’est pas présenté au tribunal. Il a été condamné par défaut à 18 mois de prison ferme et à verser 5.000 euros à son ex.