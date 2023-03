La Ford Capri est de retour (mais ne vous réjouissez pas trop vite)

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons présenté le Ford Explorer, nouveau crossover compact et électrique, conçu pour plaire à la clientèle européenne. Pour rappel, ce véhicule est le fruit du partenariat Ford-VW, et il utilisera d’ailleurs la plateforme MEB, tout comme la famille ID. de Volkswagen. En dévoilant l’Explorer, Ford avait annoncé qu’un second véhicule de la marque utiliserait cette plateforme. Le magazine Autocar pense pouvoir annoncer aujourd’hui que le second véhicule en question s’appellera Capri.

Pas celui qu’on croit…

S’agirait-il donc d’un coupé électrique à prix d’ami ? Presque, mais il manque un mot dans la description. Pensez au petit coupé Puma du passé et au Puma actuel. Pensez à la Mustang et au Mustang Mach-E. Vous y êtes ? Gagné, la Capri, ou plutôt le Capri, sera très vraisemblablement un crossover électrique sportif, avec une silhouette plongeante. Voilà qui nous rappelle quelque chose de furieusement similaire. En juillet 2021, Opel présentait le Manta-e Concept. Le nom d’un ancien coupé sportif, appliqué à… un crossover coupé électrique. Ça devient le truc à la monde, on dirait…