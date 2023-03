Vincent Cassel espion à Bruxelles dans la série «Liaison»

C’est la première fois que Vincent Cassel joue dans une série. Cela s’appelle « Liaison », et c’est à voir sur Apple TV+. Une série d’espionnage qui se déroule entre Bruxelles, Paris et Londres. A voir.

Vincent Cassel incarne Gabriel Delage, un espion « free-lance » qui bosse pour le compte d’une obscure société privée (dirigée par Gérard Lanvin) qui travaille en sous-marin pour le gouvernement français. Sa mission : récupérer à tout prix le contenu d’une clé USB détenue par Samir, un réfugié syrien qui se trouve entre Londres et Calais, et qui est en fait un hacker professionnel.

Politique, esptionnage, romance

On navigue entre politique, espionnage… et romance. Car Alison et Gabriel, en concurrence sur cette affaire, sont en réalité d’anciens amants, qui ne se sont pas vus depuis des années. La série est haletante. Une bonne dose d’action, une intrigue à tiroirs, un côté un peu sulfureux… On ne s’ennuie pas. La série nous fait voyager entre Londres, Paris, Calais et Bruxelles, où une bonne partie de l’action se déroule, notamment dans le quartier européen.

Mais si globalement Liaison est de bonne facture, grâce à un Vincent Cassel toujours aussi percutant et charismatique, elle ne souffre pas la comparaison – inévitable – avec une autre série d’espionnage, « Le Bureau des Légendes » (Canal+), qui se trouve très clairement trois crans au-dessus de la série d’Apple TV+ par sa compréhension des milieux du renseignement et le réalisme de l’intrigue.