Reprise de Mestdagh par Intermarché: la «fracture» se creuse entre la direction et les syndicats, des actions prévues le 17 avril prochain!

La réunion, suspendue à plusieurs reprises, a creusé «la fracture» entre la direction et les syndicats, a déploré Evelyne Zabus, permanente CNE. Le front commun (CNE-Setca) tape du poing sur la table et annonce une journée d’actions sectorielles le 17 avril prochain.

Les syndicats se disent «déçus» du peu d’avancées engrangées au cours des six derniers conseils d’entreprise. Ils réclament qu’une phase de négociation, et non plus d’information, émerge. «Le dialogue semble rompu», a indiqué à l’agence Belga Mme Zabus, ajoutant que la direction s’est «enfoncée dans un monologue» qui cadenasse toute possibilité de discussions.