«J’étais devenu casse-coui****», «C’était comme je veux quand je veux»: Vincent Lagaf’ revient sur les raisons de son éviction de TF1

Entre 1994 et 2015, Vincent Lagaf’ a fait les beaux jours de TF1, avec « Le Bigdil », « Le Juste Prix » ou encore « Crésus ». Après « Boom, gagner ne tient qu’à un fil », qui n’a pas rencontré un franc succès en 2015, Vincent Lagaf’ propose de revenir avec une nouvelle version du « Bigdil ». « C’est une excellente idée, mais il faudrait changer le titre et l’animateur », répond Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions chez TF1, comme le révèle Vincent Lagaf’ à Télé-Loisirs.

Une réponse qui a énervé l’animateur, comme il l’expliquait dans son autobiographie « Je m’appelais Franck » : « Véro (son épouse, de l’époque) voit tout de suite que je vais péter les plombs, très certainement à cause de la grosse veine qui est en train de gonfler sur mon front. Elle pose sa main sur la mienne pour me dire de ne pas bouger car, si je fais ça, je me ferme définitivement la porte de TF1. Alors je gère. La veine dégonfle. Aujourd’hui je regrette vraiment de ne pas l’avoir fait, car de toute façon, la porte ne s’est jamais vraiment rouverte. »