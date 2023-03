Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’incivilité touche toutes les communes, et chacune tente d’éradiquer le problème à sa manière. À Braine-l’Alleud, une grande campagne d’action et de sensibilisation commence ce jeudi 23 mars, afin de nettoyer la ville mais aussi de dissuader les citoyens de jeter leurs déchets n’importe où. « Il y a environ 250 poubelles sur le territoire de la commune. Nous travaillons à en ajouter davantage pour en retrouver une tous les 100 mètres. Les gens n’auront plus d’excuse », explique Henri Detandt, échevin de l’Environnement (MR). En 2022, Braine l’Alleud comptabilisait 32 tonnes de déchets sauvages, encombrants, comme ménagers.