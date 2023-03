La course cycliste Gand-Wevelgem passera par Ploegsteert ce samedi: des perturbations de la circulation sont à prévoir!

Lire aussi Une deuxième édition du laser game géant au parc de Mouscron

Piétons et circulation locale

Au niveau de la circulation, l’accès sera interdit dans les deux sens à tout conducteur rue de Messines dans un tronçon compris entre la frontière régionale et la Rue de la Muncque, Plugstreet 1 dans un tronçon compris entre le chemin des Alliés et la rue de Messines, chemin du Mont de la Hutte dans un tronçon compris entre la rue de Messines et le chemin de Saint-Yvon, Plugstreet 2 dans un tronçon compris entre le chemin du Mont de la Hutte et la rue de Messines, rue de la Munque dans un tronçon compris entre la rue de Messines et Plugstreet 3, Plugstreet 3 dans un tronçon compris entre la rue de la Munque et la rue du Petit Pont, rue du Petit Pont dans un tronçon compris entre la rue de Messines et la frontière régionale ainsi que dans les rues du Rosenberg et du Rossignol.