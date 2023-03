The Weeknd en Belgique: des NFT spéciaux pour les fans! En 2022, Binance a annoncé son partenariat avec la tournée de The Weeknd « After Hours Til Dawn », première série de concerts dans le monde entier à incorporer les technologies du Web3 pour une expérience fan améliorée.

The Weeknd vient de terminer l’étape nord-américaine et arrive à présent en Belgique dans le cadre de sa tournée européenne qui démarre le 23 juin. « Nous sommes ravis d’être un partenaire crypto exclusif pour la tournée de The Weeknd, donnant aux fans et aux gens la possibilité d'interagir avec la crypto d’une nouvelle manière », a déclaré Yi He, cofondateur de Binance. « La crypto est centrée sur la communauté et nous pensons que ce partenariat incarne cela, notamment en donnant du pouvoir aux artistes locaux à travers une plateforme grand public. »

The Weeknd est considéré par tous et toutes comme l’un des artistes les plus créatifs et les plus intéressants de la scène musicale actuelle. Ses deux derniers albums studio – « After Hours » (2020) et « Dawn FM » (2022) – ont fait l’unanimité auprès des critiques et des fans, et ont atteint la tête des classements des meilleures ventes d’albums dans plus de 10 pays.

Les premiers mois de l’année 2023 ont déjà été très chargés pour The Weeknd. Le 3 mars, l’artiste a sorti un nouvel album intitulé « Live At SoFi Stadium » (2023), enregistré pendant sa tournée mondiale « After Hours Til Dawn » (toujours en cours), sponsorisée par Binance !

Binance est fier de collaborer avec The Weeknd sur sa tournée mondiale et de faire découvrir l’univers du Web3 à ses fans du monde entier. Grâce à Binance, les amateurs de concerts belges – pour ne pas citer les autres villes d’Europe et d’Amérique latine –, peuvent récupérer un NFT Souvenir officiel afin d’avoir un petit morceau de Web3 qui leur permettra de se remémorer leur concert et profiter d’un accès exclusif à davantage de contenu de The Weeknd à l’avenir (des restrictions s’appliquent en fonction du lieu de résidence). Présentation des NFT Souvenir officiels de The Weeknd Si vous êtes en possession de billets pour les prochains concerts de The Weeknd en Europe ou en Amérique latine, Ticketmaster vous enverra un code (des restrictions s’appliquent en fonction du lieu de résidence), qui vous permettra de récupérer un objet de collection numérique officiel. Veuillez noter qu’à la date de rédaction de cet article, les codes seront uniquement envoyés aux fans détenant des billets pour les concerts suivants de la tournée mondiale de The Weeknd : • Europe : Barcelone (Espagne) ; Madrid (Espagne) ; Bruxelles (Belgique) ; Horsens (Danemark) ; Milan (Italie) ; Oslo (Norvège) ; Prague (République tchèque) ; Stockholm (Suède) ; Tallinn (Estonie) ; Varsovie (Pologne). • Amérique latine : Bogotá (Colombie) ; Buenos Aires (Argentine) ; Guadalajara (Mexique) ; Mexico (Mexique) ; Monterrey (Mexique) ; Lima (Pérou) ; Rio de Janeiro (Brésil) ; Sao Paulo (Brésil). Les codes sont envoyés par lots ; si vous êtes éligible mais que vous n’avez pas encore reçu le vôtre, faites preuve de patience. Il vous sera peut-être envoyé à une date plus proche de celle de votre concert. Les NFT Souvenir de The Weeknd en détail Vous venez de vous aventurer dans l’univers crypto ? Alors, vous vous demandez peut-être ce que ces NFT Souvenir ont de si spécial. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’un NFT ? Un NFT (token non fongible) est un type d’actif numérique unique, qu’aucun autre objet identique ne peut remplacer. En résumé, ce sont des tokens qui représentent la propriété ou l’authenticité d’un fragment unique de contenu numérique. Les NFT Souvenir créés par Binance en collaboration avec The Weeknd permettent aux fans de créer et conserver un enregistrement numérique officiel de leur présence à la tournée. En substance, il s’agit d’une version du 21e siècle des talons de billets ou des stickers de concerts physiques gardés en souvenir. Il s’agit également d’une manière amusante et simple d’amener les fans de The Weeknd dans l’univers du Web3 et de leur faire découvrir la technologie blockchain pour profiter d’un accès exclusif à davantage de contenu relatif à The Weeknd ! Les futurs NFT Tournée de The Weeknd Binance et The Weeknd collaborent également pour concevoir une collection NFT spéciale Tournée. Les NFT Souvenir sont réservés aux fans assistant à certains concerts de la tournée mondiale, mais les NFT Tournée appartiennent à une collection distincte dont les fans comme les collectionneurs pourront profiter (des restrictions s’appliquent en fonction du lieu de résidence). Cette collection spéciale rassemblera de magnifiques œuvres d’art et de nombreuses surprises. Ceci n’est pas la première incursion de l’artiste dans le monde des objets de collection numériques : en effet, The Weeknd a déjà vendu une chanson inédite sous forme de NFT. La sortie de la collection de NFT Tournée de The Weeknd aura lieu dans le courant de l’année 2023. Levée de fonds pour le Fonds humanitaire XO Après la sortie de la collection de NFT Tournée, une portion des ventes sera reversée au Fonds humanitaire XO, un fonds créé par The Weeknd et géré par le Programme alimentaire mondial (PAM). Ambassadeur de bonne volonté du PAM de l’ONU, The Weeknd a fondé le Fonds humanitaire XO pour nourrir des millions de personnes au bord de la famine.