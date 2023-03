À 42 ans, Charmagne est déjà à la retraite: voici son secret!

Aujourd’hui âgée de 44 ans, Charmagne est retraitée depuis deux ans maintenant. C’est à partir de 30 ans qu’elle a commencé à épargner autant que possible, après avoir étudié la méthode d’épargne FIRE (qui signifie « Financial Independance Retire Early »).

Pour atteindre son objectif, Charmagne a commencé à réduire ses dépenses inutiles. Le couple n’a jamais eu de dette ou de grosses factures médicales et n’a pas d’enfant. Ce qui, selon l’Américaine, leur a permis de faire « d’énormes économies ». Ils avaient tous les deux un emploi bien rémunéré et vivaient dans une villa abordable. Tout cela leur a permis de mettre énormément d’argent de côté.

« Je suis une personne blanche et valide qui a été élevée par des parents de la classe moyenne et qui n’a pas eu à payer ses études. Oui, il y avait une composante de style de vie, mais ce n’est pas simplement ‘évitez les toasts à l’avocat’ », explique Charmagne, qui déplore que certaines personnes « privilégiées » tombent dans le piège de se sentir obligées de vivre d’une certaine manière en ce qui concerne les marques qu’elles achètent ou l’endroit où elles vivent.

Charmagne et son mari ont également pris la décision de n’acheter qu’une voiture pour eux deux. L’Américaine a dû faire d’autres concessions : elle a limité les achats de vêtements et a décidé de ne plus aller faire ses ongles chez l’esthéticienne. « Ces choses ne me rendaient pas plus heureuse », explique-t-elle.