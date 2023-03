Le Festival Multi(l)dingues à Bertrix le 23 mars et le 6 avril à Arlon : l’occasion de se familiariser avec les langues étrangères

Le Festival Multi(l)dingues est également une opportunité pour les jeunes d'élargir leur horizon culturel en découvrant les traditions et les modes de vie des autres pays. Cela leur permet de mieux comprendre le monde qui les entoure et de développer leur capacité à communiquer avec des personnes dans une langue étrangère.

Le Réseaulangues, co-producteur de l'événement, se félicite de l'engagement et de la créativité des jeunes participants et espère que cet événement contribuera à renforcer leur intérêt pour l'apprentissage et la pratique des langues et pour la culture en général.