Avant le déplacement des Diables à Stockholm, trois choses à savoir sur la Suède

La Suède a non seulement manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar, mais elle a aussi terminé dernière de son groupe en… Ligue B de la Nations League, ce qui l’obligera à évoluer en Ligue C la saison prochaine aux côtés du Luxembourg, le Kosovo ou encore les îles Féroé. Ce vendredi, les Suédois tenteront d'ailleurs de décrocher une première victoire à Stockholm depuis pile un an (24 mars 2022, face à la Tchéquie). Ces résultats plus que décevants n’ont pas coupé la tête de Janne Andersson, toujours à la tête de la sélection suédoise qui peut s’appuyer sur quelques jeunes joueurs de talent. La priorité, toutefois, sera de reconstruire une défense solide sous la houlette de Victor Lindelöf (Manchester United), promu capitaine à la place de Zlatan Ibrahimovic.

Loin des caméras de la Coupe du monde, la Suède, avec certes une équipe un peu bricolée à chaque fois, a retrouvé le sourire en enchaînant quatre victoires en quatre matches amicaux (Mexique, Algérie, Finlande, Islande). Point commun de ces quatre succès ? Le passage à un 4-4-2 devenu rare, notamment en attaque ou Janne Andersson cherche encore la bonne association. Enfin, la combinaison idéale, il la connaît mais n’a simplement pas encore eu l’occasion de la tester : Dejan Kulusevski et Alexander Isak. Les deux joueurs de Premier League (Tottenham et Newcastle) sont promis à un bel avenir, tant en club qu’en sélection. À 22 et 23 ans, ils portent déjà sur leurs épaules l’héritage d’Henrik Larsson et Zlatan Ibrahimovic. Reste à savoir si la sauce va prendre entre deux joueurs qui, en 21 matches ensemble, ne se sont encore partagé aucun but.