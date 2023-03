Un chauffeur de bus violemment agressé pour une simple phrase à Genk: «Il a été traîné hors du bus et laissé pour mort»

Les syndicats montent au créneau pour dénoncer les agressions bien trop fréquentes sur les lignes en Flandre. « Il a été traîné hors du bus et laissé pour mort ». Des faits très graves qui confortent les syndicats ont exigé des mesures fortes.

Le chauffeur de bus avait plusieurs passagers à bord. Il a remarqué qu’une vapeur s’échappait de l’un d’eux. Il a vite compris qu’il était en train de fumer. Pas une cigarette normale, mais une cigarette électronique. « Notre collègue a calmement demandé à la personne en question d’arrêter de fumer. Il lui a ensuite expliqué qu’il était interdit de fumer dans le bus et qu’il pouvait le faire à l’extérieur. Peu de temps après, le bus est arrivé à la gare de Genk. Le chauffeur s’est garé sur le quai et a ouvert ses portes. Le chauffeur a immédiatement reçu plusieurs coups et a été sorti de derrière son volant. Ils l’ont traîné hors du bus, jusqu’au quai où il a de nouveau reçu des coups de poing. Il saignait abondamment », détaille le syndicat à Het Laatste Nieuws.