Création d’un master en médecine à l’UMons: le ton monte et le blocage persiste!

Lire aussi Refus du master en médecine à l’UMons: deux médecins lancent une pétition, «on ne s’arrêtera pas tant qu’on n’a pas gain de cause»

Depuis le début du mois de février, la majorité PS-MR-Ecolo se déchire sur la demande de l’UMons et de l’UNamur à pouvoir organiser des masters en médecine. Le PS et Ecolo estiment que la mesure permettrait de réduire la pénurie de médecins en Wallonie, et de soutenir le développement de la province du Hainaut. La ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) refuse toutefois d’y souscrire. Elle justifie sa position par des questions budgétaires, elle précise aussi qu’en raison du contingentement de médecins, cela ne permettra pas d’avoir plus de diplômés.