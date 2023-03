La rue Malgagnée à Herstal fermée ce samedi 25 mars: des déviations mises en place

La rue Malgagnée sera fermée ce samedi 25 mars, a annoncé la Ville de Herstal. À hauteur du n° 95, un container sera déposé sur la seule bande de circulation. La rue sera fermée entre les rues Haute Préalle et Christophe. La rue sera accessible aux riverains, à double sens, de part et d’autre du container, précise la Ville.

Un itinéraire de déviation sera par ailleurs mis en place : via la rue de l’Agriculture, Emile Muraille, Trois Juin, Célestin Demblon et avenue d’Alès. Et, dans l’autre sens de circulation, via le pont Charlemagne, rue Basse Préalle, Moulin Maisse, Jean Baptiste Clobert, Joseph Germay et avenue d’Alès.