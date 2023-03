Le crématorium de Charleroi propose désormais des «éco-crémations»

Une solution qui semble répondre à une demande puisque depuis cette date ce sont 48 « éco-crémations » qui ont été pratiquées dans la structure, a indiqué Mahmut Dogru, l’échevin carolo de l’Etat civil et président de la société.

Une éco-crémation se pratique sans nouvel « apport » d’énergie avec la seule chaleur « accumulée » dans les fours de crémation. Elle est de la sorte à la fois une solution plus écologique et plus économique.