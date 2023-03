Kevin, 55 ans, a été ramené d’entre les morts par les médecins sur la table d’opération: «J’étais séparé de mon corps» (photos)

C’est en 2022 que les problèmes avaient commencé pour Kevin. Il a subi une opération cardiaque en janvier à cause d’un problème au niveau de la valve cardiaque. Il s’est retrouvé avec plusieurs kilos d’eau dans les jambes, qu’on a dû lui enlever. C’est après l’opération qu’il a attrapé une calciphylaxie. « J’ai eu la maladie pendant des mois. Ma peau me rongeait. J’ai eu trois jours où mes jambes saignaient, ça ne s’arrêtait pas », témoigne le Britannique.

Suite à cela, Kevin a perdu énormément de sang et cela a provoqué un arrêt cardiaque. Il est mort pendant quelques minutes, avant que les médecins ne le ramènent miraculeusement à la vie. « Je savais que je saignais. Je savais que c’était sérieux. Le personnel n’arrêtait pas d’entrer et de sortir pour arrêter l’hémorragie », explique encore Kevin.

Encore plus troublant : « Je savais que j’étais mort. J’étais séparé de mon corps. Puis je me suis endormi et je me suis réveillé, vivant, et le saignement s’était arrêté. Je savais que ce n’était pas mon heure ».