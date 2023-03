Le bâtiment sinistré, qui était à l’état d’abandon, a été sécurisé, a-t-on appris ce jeudi. Et les rues Ferrer et Peetermans ont pu être rouvertes. Les dégâts sont très importants et ceux-ci menaçaient la stabilité de la structure.

Heureusement, la façade de ce bâtiment, qui présente un intérêt architectural, sera bel et bien conservée.