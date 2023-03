Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au pied du stade Vanden Stock, pas d’un Lotto Park que le Suédois n’a pas connu sous ce nom, personne n’a oublié Christian Wilhelmsson (43 ans). L’homme qui inventait des dribbles au cœur d’une équipe « fun to watch », spectaculaire mais surtout bien équilibrée selon lui, était l’un des chouchous de Saint-Guidon. Aujourd’hui, l’ancien Anderlechtois, champion de Belgique en 2004 et 2006, a laissé ses Adidas F50 au vestiaire pour se reconvertir dans le padel, qu’il transporte dans ses valises aux quatre coins des Émirats. « Pour un jeune retraité comme moi, c’est le sport idéal ! », reconnaît-il, usé tout de même par une carrière qui lui a fait traverser le globe (Nantes, Rome, Al-Hilal, Bolton, Los Angeles…) Depuis Dubaï, où il vit aujourd’hui avec sa compagne Oksana et ses trois enfants, il garde malgré tout un œil attentif sur le parcours du club bruxellois mais aussi de la Suède, dont il a porté les couleurs à 80 reprises.