Chantier de la E411 à Bierges: une clôture sera installée sur l’aire d’autoroute pour lutter contre les incivilités

On vous en parlait il y a quelques semaines, les aires d’autoroutes à hauteur de Bierges, sur la E411, sont devenues de vrais dépotoirs. Les riverains des quartiers voisins se plaignent depuis plusieurs mois de l’état des lieux mais aussi, et surtout, du comportement des chauffeurs routiers. Beaucoup n’hésitent pas à uriner et faire leurs besoins dans le champ qui se situe juste à côté du parking, et à en faire profiter les riverains, qui peuvent assister au spectacle depuis leur jardin : « On a des enfants, il y a des petites filles, qui assistent à ça alors qu’elles jouent dehors », s’était indignée Brigitte, une habitante du clos des Éclaireurs.

Une interpellation au parlement

Face à cette situation qui ne semble pas s’arranger, le député Olivier Maroy (MR) a défendu la cause des riverains en commission du parlement wallon : « Imaginez-vous à la place de ces pauvres riverains de l’aire de repos de Bierges qui voient un défilement de routiers, d’automobilistes qui viennent uriner face à leur jardin », a-t-il indiqué à Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité (Ecolo).