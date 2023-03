La commune d’Ittre inaugure sa nouvelle zone d’immersion temporaire

Personne n’a oublié les épisodes climatiques tragiques de 2010 et de 2014. Les inondations et leurs dégâts causés à Ittre sont dans toutes les mémoires : des torrents d’eau et de boue emportant tout sur leur passage, un niveau d’eau dépassant parfois 3 mètres dans les maisons, des citoyens médusés face à la rapidité des événements…

Depuis lors, la commune n’est pas restée les bras croisés. En collaboration avec le Contrat de rivière de la Senne et la Région wallonne, plusieurs Zones d’Immersion Temporaire (ZIT) ont été créées sur le territoire entre 2015 et 2021. Durant le même laps de temps, une étude approfondie a permis de mettre en avant la nécessité de créer 14 autres ZIT en Wallonie, dont 2 situées sur la commune d’Ittre. C’est ainsi que, dans le courant du mois de mars 2022, ont débuté les travaux de création de la ZIT de Gaesbecq, située en amont du centre d’Ittre, qui permettra, en cas de crue, d’inonder pas moins de 3,97 ha et de retenir quelques 54.428m3 d’eau. Ces travaux, essentiels pour la commune, ont été financés par l’Europe dans le cadre du Projet Life Belini (BELgium INItinative), par la province du Brabant wallon et par la commune elle-même. Les travaux sont maintenant achevés et la commune d’Ittre a décidé d’inaugurer cet ouvrage majeur visant à protéger le centre du village le 1er avril, à 11 heures.