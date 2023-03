Le plan de franchisation de Delhaize ravive le clivage gauche-droite à la Chambre: «On ne doit pas aggraver les conflits dans ce parlement»

Entre défenseurs des droits des travailleurs salariés et du rôle des syndicats, et défenseurs des entrepreneurs et indépendants, les tensions reviennent.

Les syndicats, rejoints par les partis de gauche, voient dans cette opération une façon de détériorer à terme la situation des travailleurs du groupe employés dans les magasins dits intégrés et les priver d’une représentation syndicale, les magasins franchisés, avec leurs quelques employés, étant vus désormais comme une unité économique et non comme faisant partie d’un groupe. À droite, chez les libéraux en particulier, la critique passe mal. À plusieurs reprises, le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR), a pris la défense des franchisés et des entrepreneurs qui s’engagent dans cette voie.