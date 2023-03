La Ville de Verviers ira en recours contre le permis délivré pour le projet de la Sapinière

Le collège communal de Verviers a pris une décision surprenante dans le dossier de la Sapinière. Il s’agit de ce projet immobilier qui défraie la chronique depuis plus d’un an. Il prévoit la construction d’un immeuble de 27 appartements au lieu-dit la Sapinière, à cheval sur les communes de Verviers et Pepinster.

« Cette décision est notamment motivée par l’absence de conditions en termes de mobilité dans le permis tel qu’octroyé à l’heure actuelle, alors que l’ensemble du charroi devra passer par des routes communales verviétoises si le projet voit le jour », commente Maxime Degey, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire. « C’est dérangeant. »

Et l’échevin de rappeler que cette décision n’est que la suite logique de ses prises de position précédentes. « C’est un dossier pour lequel, à trois reprises, le collège avait remis un avis négatif. On a toujours marqué notre inquiétude notamment sur la mobilité drève de Maison-Bois. Et aucune réponse n’y a été apportée. Voilà pourquoi on s’est engagé dans un nouveau round. »

Désormais, trois options se présentent pour la Ville de Verviers. Soit le ministre confirme la décision de la fonctionnaire déléguée ou, au contraire il refuse le permis. Soit il délivre le permis mais en y apportant des nuances.